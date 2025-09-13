Российским тренерам разрешено присутствовать на отборе к Олимпиаде-2026

Совет ISU разрешает исключение из коммюнике ISU 2469 на основании статьи 17/1 конституции ISU, чтобы позволить соответствующим фигуристам и их вспомогательному персоналу, имеющему российский/белорусский паспорт, участвовать в качестве нейтральных спортсменов в квалификационном турнире по фигурному катанию на Олимпийские игры 2026 года и квалификационных соревнованиях на Игры 2026 года в соответствии с олимпийскими квалификационными документами по конькобежному спорту и шорт-треку", — рассказали в ISU.