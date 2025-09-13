Авербух назвал оправданным возврат Гуменника к прошлогодней произвольной программе

«В прошлом году я поставил программу “Онегин” для Петра Гуменника, которая получила высокие оценки и стала заметным событием в фигурном катании. В этом году мы изначально планировали новую программу, но учитывая, что “Онегин” так и не был представлен на международной арене, мы держали идею вернуться к этой работе. Когда программа уже обкатана и известна, но при этом не показана на международных соревнованиях, такое решение выглядит логичным. Успех “Онегина” и его признание создали бы высокую планку для любой новой программы. Уверен, что в обычных условиях вопрос о возвращении к прошлогодней постановке не стоял бы, но олимпийский сезон вносит свои коррективы», — сказал Авербух.