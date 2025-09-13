Ричмонд
Александра Трусова рассказала, как её радует муж

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) ответила, сохраняется ли романтика в её отношениях с мужем — фигуристом Макаром Игнатовым.

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) ответила, сохраняется ли романтика в её отношениях с мужем — фигуристом Макаром Игнатовым.

"Как муж радует? Он прекрасно меня радует. И даже банально, если он приходит с катка, то подарит просто цветы. Можем сходить куда-то вдвоём, если мама приехала. На годовщину нашей свадьбы мы так первый раз вышли вдвоём. Это, конечно, было удивительно. Наверное, даже сейчас какие-то моменты, когда Миша спит, мы просто лежим в обнимку, уже для меня кажутся романтичными, и это нам прям помогает и хорошо становится.

Я, конечно, считаю, что над отношениями надо всё время работать, что надо это сохранить, потому что дети вырастут, у них будет своя жизнь, свои семьи, а нам жить всю жизнь вдвоём, и я считаю, что это надо сохранять и работать над тем, чтобы эти романтические моменты всегда были«, — передаёт слова Трусовой корреспондент “Чемпионата” Маргарита Сальникова.