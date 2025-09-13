Шоу «Евгения Медведева и друзья». Загитова, Трусова, Туктамышева, Ягудин, Кондратюк, Бойкова и Козловский выйдут на лед

Москва.
Начало — 18:00 по московскому времени.
Первое отделение.
Александр Плющенко.
Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин.
Артем Федорченко.
Макар Игнатов — Александра Трусова.
Софья Самодурова.
Максим Ковтун.
Елизавета Туктамышева.
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Алексей Ягудин.
Марк Кондратюк.
Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин.
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
Александр Энберт — Евгения Медведева.
Александра Степанова — Иван Букин.
Второе отделение.
Евгения Медведева.
Елизавета Туктамышева.
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
Матвей Ветлугин.
Макар Игнатов.
Александра Трусова.
Марк Кондратюк.
Алексей Ягудин.
Максим Ковтун.
Евгения Медведева.
