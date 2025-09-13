Ричмонд
Шоу «Евгения Медведева и друзья». Загитова, Трусова, Туктамышева, Ягудин, Кондратюк, Бойкова и Козловский выйдут на лед

Ледовоу шоу «Евгения Медведева и друзья».

Москва.

Начало — 18:00 по московскому времени.

Первое отделение.

Александр Плющенко.

Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин.

Артем Федорченко.

Макар Игнатов — Александра Трусова.

Софья Самодурова.

Максим Ковтун.

Елизавета Туктамышева.

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Алексей Ягудин.

Марк Кондратюк.

Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин.

Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Александр Энберт — Евгения Медведева.

Александра Степанова — Иван Букин.

Второе отделение.

Евгения Медведева.

Елизавета Туктамышева.

Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Матвей Ветлугин.

Макар Игнатов.

Александра Трусова.

Марк Кондратюк.

Алексей Ягудин.

Максим Ковтун.

Евгения Медведева.

