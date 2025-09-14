Малинин стал победителем Lombardia Trophy

В итальянском Бергамо двукратный чемпион мира занял первое место по итогам произвольной программы и стал победителем соревнований, получив в сумме 306,65 баллов.
Второе место занял представитель Японии Юма Кагияма с результатом 285,91 баллов.
Замкнул тройку лучших итальянский фигурист Николай Мемола (265,37).
Lombardia Trophy 2025.
Итоговое положение
1. Илья Малинин (США) — 306,65.
2. Юма Кагияма (Япония) — 285,91.
3. Николай Мемола (Италия) — 265,37.
4. Шун Сато (Япония) — 254,14.
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 244,36.
6. Као Миура (Япония) — 233,02.
7. Андреас Нордебак (Швеция) — 230,37.
8. Люк Экономидес (Франция) — 229,19.
9. Максим Наумов (США) — 223,43.
10. Кирилл Марсак (Украина) — 223,20.
11. Маттео Риццо (Италия) — 213,32.
12. Корентен Спинар (Франция) — 194,88.
13. Иван Шмуратко (Украина) — 183,48.
14. Макар Сунцев (Финляндия) — 171,16.
15. Тобиа Оллерер (Австрия) — 157,06.
16. Филип Каймакчиев (Болгария) — 113,40.