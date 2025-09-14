Ричмонд
Малинин стал победителем Lombardia Trophy

Американец Илья Малинин одержал победу на турнире серии «Челленджер» «Ломбардия Трофи».

Источник: Getty Images

В итальянском Бергамо двукратный чемпион мира занял первое место по итогам произвольной программы и стал победителем соревнований, получив в сумме 306,65 баллов.

Второе место занял представитель Японии Юма Кагияма с результатом 285,91 баллов.

Замкнул тройку лучших итальянский фигурист Николай Мемола (265,37).

Lombardia Trophy 2025.

Итоговое положение

1. Илья Малинин (США) — 306,65.

2. Юма Кагияма (Япония) — 285,91.

3. Николай Мемола (Италия) — 265,37.

4. Шун Сато (Япония) — 254,14.

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 244,36.

6. Као Миура (Япония) — 233,02.

7. Андреас Нордебак (Швеция) — 230,37.

8. Люк Экономидес (Франция) — 229,19.

9. Максим Наумов (США) — 223,43.

10. Кирилл Марсак (Украина) — 223,20.

11. Маттео Риццо (Италия) — 213,32.

12. Корентен Спинар (Франция) — 194,88.

13. Иван Шмуратко (Украина) — 183,48.

14. Макар Сунцев (Финляндия) — 171,16.

15. Тобиа Оллерер (Австрия) — 157,06.

16. Филип Каймакчиев (Болгария) — 113,40.