Малинин уничтожает ISU. Его победа на Олимпиаде со скандальными рекордами — вопрос времени

До Ильи борьба с судьями также велась Нэйтаном Ченом, который ещё в 2018 году радел за «шестиквадку». Не то чтобы его «зажимали», ведь спортсмен и сам ошибался, но оценки всё же были ниже ожидаемого. С приходом же молодого гения с русскими корнями стало очевидным некоторое недовольство перекосом в стороны прыжков. И Малинин, и Александра Трусова испытали последствия своего «неподобающего» выбора. Саша проиграла, а Илья не собирался мириться с этим, поэтому снова решил прыгнуть выше головы и стал заходить на «семиквадку». Арбитрам идея не была по нраву, поэтому на табло стабильно загорались нелицеприятные оценки, а в протоколах пестрили недокруты.