В Италии грузовик насмерть сбил 15-летнюю фигуристку

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Итальянская фигуристка погибла в возрасте 15 лет, попав под колеса грузовика в коммуне Джустино, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, юная спортсменка в понедельник около 7:15 утра по местному времени переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с подругами, направляясь к автобусной остановке. Водитель грузовика проезжал на зеленый свет и не успел затормозить.
На место происшествия прибыли две кареты скорой помощи, пожарные и вертолет санитарной авиации из Тренто. Однако полученные 15-летней фигуристкой травмы оказались слишком серьезными. Врачи констатировали смерть спортсменки на месте. Ее подруги в результате ДТП не пострадали.