Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Италии грузовик насмерть сбил 15-летнюю фигуристку

Итальянская фигуристка погибла в возрасте 15 лет, попав под колеса грузовика.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Итальянская фигуристка погибла в возрасте 15 лет, попав под колеса грузовика в коммуне Джустино, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, юная спортсменка в понедельник около 7:15 утра по местному времени переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с подругами, направляясь к автобусной остановке. Водитель грузовика проезжал на зеленый свет и не успел затормозить.

На место происшествия прибыли две кареты скорой помощи, пожарные и вертолет санитарной авиации из Тренто. Однако полученные 15-летней фигуристкой травмы оказались слишком серьезными. Врачи констатировали смерть спортсменки на месте. Ее подруги в результате ДТП не пострадали.