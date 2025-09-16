Ричмонд
Коган: Петросян готова к квалификационным соревнованиям в Пекине

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян готова к квалификационным соревнованиям в Пекине, сообщил журналистам генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Психологическое состояние спортсменов, которые готовятся к турниру, сложно описать конкретным словом. На мой взгляд, все в порядке. Аделия готова участвовать в соревнованиях», — сказал Коган.

«В сборах принимала участие основная спортсменка, которая заявлена на Олимпийские игры, — Аделия Петросян и первая запасная Алина Горбачева. Вы знаете, расписание в Пекине составлено таким образом, что соревнования начнутся по московскому времени в 5 часов утра, соответственно, тренировка будет заканчиваться к часу ночи по Москве. Поэтому мы сделали этот сбор в Красноярске, чтобы адаптироваться ко времени. Такие мероприятия для нас становятся традиционными. Мы тут готовились к Олимпийским играм в Пекине, и это все опробовано», — добавил Коган.

Квалификационный турнир перед Олимпиадой-2026 пройдет в Пекине 19—21 сентября. В нем должны выступить в нейтральном статусе одиночники Петросян и Петр Гуменник. Ранее ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты из России к участию в отборочном турнире к Олимпийским играм.