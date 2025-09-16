Коган: Петросян готова к квалификационным соревнованиям в Пекине

«В сборах принимала участие основная спортсменка, которая заявлена на Олимпийские игры, — Аделия Петросян и первая запасная Алина Горбачева. Вы знаете, расписание в Пекине составлено таким образом, что соревнования начнутся по московскому времени в 5 часов утра, соответственно, тренировка будет заканчиваться к часу ночи по Москве. Поэтому мы сделали этот сбор в Красноярске, чтобы адаптироваться ко времени. Такие мероприятия для нас становятся традиционными. Мы тут готовились к Олимпийским играм в Пекине, и это все опробовано», — добавил Коган.