Швейцарская фигуристка Репонд: у меня нет никаких ограничений в еде

— Я стараюсь есть достаточно белков и углеводов. Никаких строгих ограничений по калориям у меня нет. Также я слежу, чтобы в рационе было достаточно витаминов. Всё зависит от настроения и того, где я нахожусь. Когда тренируюсь в Германии — питание одно, дома — другое. На соревнованиях тоже есть свои особенности.