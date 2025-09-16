Фигурист Тим Дик получил испанское гражданство

Испанский фигурист Тим Дик, выступающий в танцах на льду с Оливией Смарт, получил гражданство Испании, которое позволит ему принять участие в Олимпиаде в феврале 2026 года. Об этом заявил официальный сайт министерства образования, профессионального обучения и спорта Испании.