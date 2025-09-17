Ричмонд
Трусова: жить так, как хочу я, — самое классное решение, которое когда-либо принимала

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) призналась, что одним из лучших решений в её жизни стал отказ следовать советам со стороны.

Источник: Чемпионат.com

«Жить свою жизнь так, как хочу я, наверное, самое классное решение, которое я когда-либо принимала.

Вокруг всегда полно советов: когда рожать, когда возвращаться в спорт, когда выступать или наоборот — отдыхать. Но жить всё равно мне. И если мне хочется записать для вас видеоуроки в 21:00, значит, я это сделаю, даже если спать буду немного меньше, чем рекомендовано», — написала Трусова в своём телеграм-канале, обращаясь к фанатам.