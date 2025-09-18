Украинские фигуристки впервые за 16 лет не выступят на Олимпийских играх

Таким образом, Украина не будет представлена в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026. Ранее подобное случалось лишь перед соревнованиями в Ванкувере-2010. Тогда ни одна из украинских фигуристок не смогла завоевать лицензию.
Украинские фигуристы будут бороться за олимпийские лицензии на Игры-2026 в трёх из четырёх дисциплин. В мужском одиночном катании выступит Кирилл Марсак, в парном катании — София Голиченко и Артём Даренский, в спортивных танцах на льду — Мария Пинчук и Никита Погорелов.
Отборочный олимпийский турнир пройдёт