Украинские фигуристки впервые за 16 лет не выступят на Олимпийских играх

Украинские фигуристки не примут участия в олимпийском квалификационном турнире, сообщает официальный сайт Украинской федерации фигурного катания.

Таким образом, Украина не будет представлена в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026. Ранее подобное случалось лишь перед соревнованиями в Ванкувере-2010. Тогда ни одна из украинских фигуристок не смогла завоевать лицензию.

Украинские фигуристы будут бороться за олимпийские лицензии на Игры-2026 в трёх из четырёх дисциплин. В мужском одиночном катании выступит Кирилл Марсак, в парном катании — София Голиченко и Артём Даренский, в спортивных танцах на льду — Мария Пинчук и Никита Погорелов.

Отборочный олимпийский турнир пройдёт 19—21 сентября в китайском Пекине.