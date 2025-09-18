Российская фигуристка впервые вышла на международный лед — слушала Тутберидзе, прыгала, улыбалась: детали изнутри

Дождались! Российская фигуристка Аделия Петросян провела свою первую официальную тренировку на олимпийском отборочном турнире! Двукратная чемпионка России появилась на главной арене турнире в сопровождении ее тренера Этери Тутберидзе, представителя федерации Валерия Артюхова и массажиста Дмитрия Соломатина. Фигуристка вышла в «нейтральной» кофте светло-бирюзового цвета, была сосредоточена и иногда улыбалась.
В тренировочную группу к Аделии попали фигуристки из Аргентины, Австралии и Греции, а такая белорусская нейтральная спортсменка Виктория Сафонова. После шестиминутной разминки Петросян вышла на лед первой.
Фигуристка прокатала под музыку короткую программу — двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип- тройной тулуп. Все было исполнено без ошибок и на хорошей скорости.
Сразу после проката фигуристка подъехала на консультацию к Тутберидзе. После этого фигуристка исполняла связки из короткой и произвольных программ, пробуя различные тройные прыжки и каскады 3−3. Четверных и тройного акселя замечено не было. Вероятно, на данном этапе Аделия бережет себя.
Петросян закончила 35-минутную сессию досрочно, каток она покидала в сопровождении Соломатина, который помог девушке с вещами.
Российские и белорусские спортсмены на этом турнире принимают участие на особых условиях — им запрещено общаться с прессой, проходить через микст-зону и участвовать в пресс-конференциях. Возможно, им так даже будет проще.
18 сентября запланированы еще по одной тренировке у мужчин и женщин.
Автор: Константин Лесик