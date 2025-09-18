Российская фигуристка впервые вышла на международный лед — слушала Тутберидзе, прыгала, улыбалась: детали изнутри

Сразу после проката фигуристка подъехала на консультацию к Тутберидзе. После этого фигуристка исполняла связки из короткой и произвольных программ, пробуя различные тройные прыжки и каскады 3−3. Четверных и тройного акселя замечено не было. Вероятно, на данном этапе Аделия бережет себя.