Российская фигуристка Горбачева не выступит в квалификации Олимпиады

Участие Алины Горбачевой будет невозможно даже в случае травмы Аделии Петросян.

Источник: РБК Спорт

Ведущая российская фигуристка Аделия Петросян приняла участие в тренировке квалификации Олимпиады-2026, в связи с чем ее сменщица Алина Горбачева точно не выступит на турнире.

Участие Горбачевой будет невозможно даже в случае травмы Петросян.

Петросян без ошибок откаталась на тренировке короткой программы, исполнив двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) до последнего рассматривала вариант с заменой Петросян из-за травмы. Этот вариант активно отстаивала Софья Федченко, тренер Горбачевой, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, у Аделии были перерывы в процессе подготовки из-за последствий травмы, стабильных четверных прыжков у фигуристки пока нет.

Петросян на протяжении последних лет является безоговорочным лидером российского женского фигурного катания. Она выиграла практически все турниры на национальном уровне.

Предыдущий сезон не стал исключением. 17-летняя ученица Этери Тутберидзе одержала победы на чемпионате России, финале Гран-при.

Фигуристка владеет тройным акселем и каскадом «четверной тулуп — двойной тулуп». Также на национальных турнирах она с разной степенью успешности исполняла четверной риттбергер. Подобного арсенала прыжков нет ни у одной медалистки чемпионата мира-2025.

Петросян является главной надеждой России на олимпийское золото. С учетом возраста, скорее всего, Игры-2026 — последний шанс для Петросян завоевать самую ценную медаль в фигурном катании.

Олимпийская квалификация начнется в пятницу в 13:00 мск. Международный союз конькобежцев предоставил российским фигуристам только два места в квалификации (по одному у мужчин и женщин) и не допустил спортивные пары с танцевальными дуэтами.

Это первое международное соревнование с участием россиян после отстранения весной 2022 года. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Российскому хореографу Даниилу Глейхенгаузу отказали в сопровождении Петросян в квалификации. Он входит в тренерскую группу Этери Тутберидзе. Глейхенгауз также поставил программу ведущему российскому фигуристу Петру Гуменнику, который тоже выступит в квалификации.

При этом Тутберидзе разрешили присутствовать со своими спортсменами во время квалификации.