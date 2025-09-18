Организаторы коверкают фамилию нашей фигуристки — а она прыгает без ошибок. Как россияне вернулись на международную арену

Как будто больше напряжения предолимпийский турнир вызывает у более опытных людей — так, представитель нашей сборной Валерий Артюхов после собрания с участием ISU резко ожесточился и стал гонять журналистов от тренеров и спортсменов. Хотя в общем-то никто на интервью и не претендует, и сейчас мы можем отложить в сторону душную аналитику и от души поболеть за своих.