Организаторы коверкают фамилию нашей фигуристки — а она прыгает без ошибок. Как россияне вернулись на международную арену

Свершилось. Спустя 1305 дней российские фигуристы снова выступают на международном турнире. Да, в усеченном составе, да, только в олимпийском отборе, но это веха. И провели первый день среди зарубежных соперников Аделия Петросян и Петр Гуменник по-разному.
Петросян идет на серии без ошибок
Гуменник просто ни на одну тренировку не пришел. На этом рассказ можно заканчивать, но вы можете посмотреть на сайте «СЭ» видео, как он решает ЕГЭ по математике.
Но у Петра уважительная причина — он только утром четверга приземлился в Пекине, а после ночных рейсов на узких сиденьях (рост Гуменника — за 180) джетлаг добивает особенно. Никакой нужды играть в камикадзе и прибегать на каток с чемоданом, чтобы блекло покататься на глазах у иностранцев.
Петросян — другая история, но ей и стартовать на день раньше, уже в пятницу днем. Аделия дисциплинированно откатала обе тренировки, причем за ней наблюдала Этери Тутберидзе, которая в отличие от Даниила Глейхенгауза могла не получать нейтральный статус, а поехать делегатом грузинской сборной. Но с Петросян она тоже работала и давала ценные советы.
Главный вывод по тренировочному дню — Аделия не готова рисковать и гнаться за 240 баллами, штампуя четверные и тройные аксели. Выбрана другая тактика, что объяснимо, учитывая непростой процесс подготовки: сделать чисто базу. Как проходит официальная тренировка в фигурном катании? На лед выпускают по пять фигуристок, они катаются примерно полчаса, при этом каждая совершает прогон короткой или произвольной программы под музыку (пока другие катаются рядом).
И с базой россиянка спокойно справляется — за репетиционные прокаты она не сделала ни одной помарки и не была даже близка к падениям. Да, где-то вместо тройных перестраховалась двойными, но без ошибок Петросян исполнила под 20 прыжков подряд. Приятная серия.
Конкурентки
Один неприятный нюанс — при таких раскладах Петросян вполне может обыграть медалистка чемпионатов мира и Европы бельгийка Луна Хендрикс, вынужденная отбираться на Олимпиаду в Пекине из-за пропуска чемпионата мира по травме. А стратегически для борьбы за золото Олимпиады, конечно, такую соперницу надо обыгрывать. Решать, видимо, все будут детали, недокруты, судейские предпочтения. Скажем прямо — в битве тройных Петросян очень бы не помешали грубые ошибки Хендрикс.
Среди других соперниц выделяются белоруска Виктория Сафонова и грузинка Анастасия Губанова (обе — бывшие россиянки), но на тренировках они ничего выдающегося не показали. Сафонова способна на четверной риттбергер, но нет ощущения, что он готов.
Но главное, что Аделия находится в прекрасном расположении духа и не мандражирует перед стартом. Ее не сбило даже то, что дикторы на стадионе и во время жеребьевки упорно издевались над именем и фамилией главного фаворита — Адолина Петросайн, Андалия Петросин и так далее. Странно выглядит такое отсутствие подготовки к большому турниру.
Помимо этого, есть обычные особенности акклиматизации, но россиянка шутит, улыбается, а на тренировке, проезжая мимо меня, даже крикнула: «Не холодно в шортах?» Ответил, конечно, что согревает катание нашей чемпионки. Благодаря любезным фанатам я привез в Пекин примерно восемь баннеров в поддержку Петросян и Гуменника и с одним из них у льда и стоял.
Как будто больше напряжения предолимпийский турнир вызывает у более опытных людей — так, представитель нашей сборной Валерий Артюхов после собрания с участием ISU резко ожесточился и стал гонять журналистов от тренеров и спортсменов. Хотя в общем-то никто на интервью и не претендует, и сейчас мы можем отложить в сторону душную аналитику и от души поболеть за своих.
Ведь такой редкий случай представился.
Автор: Дмитрий Кузнецов