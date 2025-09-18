Ричмонд
Источник: ISU не запрещал фигуристам отвечать на вопросы о россиянах

ISU не запрещал иностранным фигуристам говорить о нейтральных спортсменах из России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) не запрещал участникам олимпийского отборочного турнира по фигурному катанию в Пекине отвечать журналистам на вопросы о россиянах и белорусах, выступающих в нейтральном статусе, сообщили РИА Новости несколько не связанных друг с другом источников.

В четверг японские фигуристы Юна Нагаока и Сумитада Моригути в ответ на просьбу прокомментировать участие россиян и белорусов в олимпийском отборочном турнире сообщили, что им «запрещено говорить о нейтральных спортсменах». Позднее к паре подошел тимлидер сборной Японии и подтвердил слова спортсменов.

«Запрета отвечать на вопросы о россиянах и белорусах от ISU не было», — сообщили источники, предположив, что в данном случае инициатива в отношении своих спортсменов исходила от руководства японской делегации.

Олимпийский отбор пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине. На нем в нейтральном статусе выступят россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян.