Источник: ISU не запрещал фигуристам отвечать на вопросы о россиянах

В четверг японские фигуристы Юна Нагаока и Сумитада Моригути в ответ на просьбу прокомментировать участие россиян и белорусов в олимпийском отборочном турнире сообщили, что им «запрещено говорить о нейтральных спортсменах». Позднее к паре подошел тимлидер сборной Японии и подтвердил слова спортсменов.