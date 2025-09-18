ISU выразил соболезнования в связи с гибелью двух фигуристок

Итальянская фигуристка Феррари была насмерть сбита грузовиком 15 сентября в возрасте 15 лет в Трентино, когда переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с подругами, направляясь к автобусной остановке. Водитель проезжал на зеленый свет и не успел затормозить. Ее подруги в результате ДТП не пострадали.