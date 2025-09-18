ISU выразил соболезнования в связи с гибелью двух фигуристок

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи с трагической гибелью фигуристок Юлии Мари Гайзер и Матильды Феррари под колесами грузовиков, сообщается на странице организации в соцсети Х.
Итальянская фигуристка Феррари была насмерть сбита грузовиком 15 сентября в возрасте 15 лет в Трентино, когда переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с подругами, направляясь к автобусной остановке. Водитель проезжал на зеленый свет и не успел затормозить. Ее подруги в результате ДТП не пострадали.
«Тренируясь в клубе в Пинцоло, Феррари проявила огромную преданность и страсть к фигурному катанию и мечтала когда-нибудь выступить на зимних Олимпийских играх. ISU и мировое сообщество фигурного катания выражают глубочайшие соболезнования семье спортсменки и всему итальянскому сообществу в связи с этой тяжелой утратой», — говорится в заявлении.
Призер чемпионата Австрии по фигурному катанию Гайзер, которая была уроженкой Италии, погибла 11 сентября в возрасте 23 лет. Девушку насмерть сбил грузовик, когда она возвращалась домой с тренировки в Зальцбурге. Водитель грузовика прошел тест на алкоголь, который дал отрицательный результат.
«ISU выражает искренние соболезнования семье Гайзер, ее партнеру, друзьям и всем представителям итальянского и австрийского фигурного катания, чьи жизни она озарила. Ее утрата оставила после себя пустоту, которую невозможно заполнить, но её дух и любовь к спорту навсегда останутся в памяти», — отметили в ISU.