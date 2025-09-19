Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судьи из Казахстана, Израиля и Турции будут выставлять оценки Гуменнику в Пекине

Стала известна судейская бригада олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию, который пройдёт в Пекине (Китай).

Источник: Чемпионат.com

Стала известна судейская бригада олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию, который пройдёт в Пекине (Китай). В мужском одиночном катании выступит россиянин Пётр Гуменник. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком судейской коллегии в короткой программе у мужчин.

Олимпийские игры — 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). Судейская коллегия. Мужчины. Короткая программа:

  • рефери — Массимо Орландини;
  • судья № 1 — Надежда Парецкая (Казахстан);
  • судья № 2 — Эльке Трейтц (Германия);
  • судья № 3 — Санда Дубравич Симуняк (Хорватия);
  • судья № 4 — Ко-Ман Тинг (Китайский Тайбэй);
  • судья № 5 — Ариадна Моронес Негрете (Мексика);
  • судья № 6 — Адриенн Шаденбауэр (Австрия);
  • судья № 7 — Анна Кантор (Израиль);
  • судья № 8 — Эбру Анилди (Турция);
  • судья № 9 — Чон Су Ли (Южная Корея).