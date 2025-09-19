Судьи из Казахстана, Израиля и Турции будут выставлять оценки Гуменнику в Пекине

Стала известна судейская бригада олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию, который пройдёт в Пекине (Китай). В мужском одиночном катании выступит россиянин Пётр Гуменник. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком судейской коллегии в короткой программе у мужчин.
Олимпийские игры — 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). Судейская коллегия. Мужчины. Короткая программа:
- рефери — Массимо Орландини;
- судья № 1 — Надежда Парецкая (Казахстан);
- судья № 2 — Эльке Трейтц (Германия);
- судья № 3 — Санда Дубравич Симуняк (Хорватия);
- судья № 4 — Ко-Ман Тинг (Китайский Тайбэй);
- судья № 5 — Ариадна Моронес Негрете (Мексика);
- судья № 6 — Адриенн Шаденбауэр (Австрия);
- судья № 7 — Анна Кантор (Израиль);
- судья № 8 — Эбру Анилди (Турция);
- судья № 9 — Чон Су Ли (Южная Корея).