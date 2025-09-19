В России за сутки до отбора на Олимпиаду сменился вещатель турнира

В России за сутки до старта олимпийского квалификационного отбора по фигурному катанию сменился вещатель турнира. Онлайн сервис Оkkо будет транслировать олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Пекине (Китай). Об этом сервис сообщил в своём телеграм-канале. Ранее сообщалось, что турнир будет показан на канале «Матч ТВ», однако сегодня канал убрал все анонсы трансляций.