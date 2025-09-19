Ричмонд
Президент ISU о российских фигуристах: «Мы не хотели подвергать дискриминации по паспортам. Наша политика — допустить нейтральных спортсменов»

"Я всегда верил в справедливость и универсальные возможности, с тех пор как в 2023 году Международный олимпийский комитет дал рекомендацию найти способ для участия нейтральных спортсменов в международных соревнованиях, я вижу, что внутри организации часто велись долгие дебаты о том, что делать.

Источник: Спортс"

Мы провели внутреннее обсуждение и решили, что независимым спортсменам должна быть предоставлена возможность принять участие в Олимпийских играх.

Потому что для большинства из них это было мечтой на протяжении десяти, пятнадцати и двадцати лет. И Олимпиада может быть раз в жизни, вот почему мы решили найти путь для допуска подходящих нейтральных спортсменов и разработали очень конкретный и подробный план, определяющий, что означает «подходящая кандидатура» и как это сделать.

Мы установили строгие критерии и работали со сторонней независимой организацией, которая занималась отбором кандидатов на участие в парижской Олимпиаде.

Мы не хотели подвергать спортсменов дискриминации по паспортам, пока они остаются независимыми и нейтральными.

Наша текущая политика заключается в том, чтобы разрешить нейтральным спортсменам участвовать в олимпийском отборочном турнире, чтобы они могли принять участие в предстоящих зимних Играх в 2026 году", — сказал Чжэ Ель Ким на отборочном турнире в Пекине, куда допущены два российских фигуриста: Аделия Петросян и Петр Гуменник.