Президент ISU о российских фигуристах: «Мы не хотели подвергать дискриминации по паспортам. Наша политика — допустить нейтральных спортсменов»

Потому что для большинства из них это было мечтой на протяжении десяти, пятнадцати и двадцати лет. И Олимпиада может быть раз в жизни, вот почему мы решили найти путь для допуска подходящих нейтральных спортсменов и разработали очень конкретный и подробный план, определяющий, что означает «подходящая кандидатура» и как это сделать.