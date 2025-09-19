Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туктамышева, Глейхенгауз, Попова, Энберт, Федорова будут комментировать олимпийский отборочный турнир в Okko

Соревнования в Пекине пройдут с 19 по 21 сентября.

19 сентября, пятница.

Танцы на льду, ритм-танец — Бетина Попова.

Пары, короткая программа — Александр Энберт.

Женщины, короткая программа — Лина Федорова.

20 сентября, суббота.

Мужчины, короткая программа — Даниил Глейхенгауз, Лина Федорова.

Пары, произвольная программа — Александр Энберт.

Женщины, произвольная программа — Лина Федорова.

21 сентября, воскресенье.

Танцы на льду, произвольный танец — Бетина Попова.

Мужчины, произвольная программа — Елизавета Туктамышева, Лина Федорова.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят на турнире в нейтральном статусе.

Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник.