Туктамышева, Глейхенгауз, Попова, Энберт, Федорова будут комментировать олимпийский отборочный турнир в Okko

19 сентября, пятница.
Танцы на льду, ритм-танец — Бетина Попова.
Пары, короткая программа — Александр Энберт.
Женщины, короткая программа — Лина Федорова.
20 сентября, суббота.
Мужчины, короткая программа — Даниил Глейхенгауз, Лина Федорова.
Пары, произвольная программа — Александр Энберт.
Женщины, произвольная программа — Лина Федорова.
21 сентября, воскресенье.
Танцы на льду, произвольный танец — Бетина Попова.
Мужчины, произвольная программа — Елизавета Туктамышева, Лина Федорова.
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят на турнире в нейтральном статусе.
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник.