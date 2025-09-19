Петросян получила 68,72 балла за короткую программу в отборе на Олимпиаду

Российская фигуристка Аделия Петросян откатала короткую программу в соревнованиях одиночниц на отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года, который проходит в Пекине.
За свой прокат она получила 68,72 балла. После выступления пяти из 25 фигуристок россиянка занимает первое место.
Петросян прыгнула двойной аксель, тройной лутц с неуверенным выездом, каскад тройной флип — тройной тулуп. Все непрыжковые элементы она сделала на высший, четвертый уровень, отмечает Sport24. Для сравнения, на последнем чемпионате мира в короткой программе лучший, чем у Петросян, результат показали шесть фигуристок.
Произвольную программу одиночницы покажут 20 сентября, путевки на Игры-2026 получит первая пятерка.
18-летняя Петросян — двукратная чемпионка России, трижды побеждала в финале Кубка России.
Международных союз конькобежцев (ISU) не допустил к участию в отборе российские танцевальные дуэты и спортивные пары. У мужчин за путевку на Игры поборется Петр Гуменник.
Хореограф Даниил Глейхенгауз из группы Этери Тутберидзе ранее сообщил, что ему отказали в сопровождении Петросян на олимпийский отборочный турнир.