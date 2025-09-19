Петросян получила 68,72 балла за короткую программу в отборе на Олимпиаду

Петросян прыгнула двойной аксель, тройной лутц с неуверенным выездом, каскад тройной флип — тройной тулуп. Все непрыжковые элементы она сделала на высший, четвертый уровень, отмечает Sport24. Для сравнения, на последнем чемпионате мира в короткой программе лучший, чем у Петросян, результат показали шесть фигуристок.