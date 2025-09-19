Ричмонд
Давыдов: «Нынешняя допинг-система вообще не позволяет ни мази, ни капли. Пищевые добавки должен 50 раз проверить»

Сергей Давыдов, тренер фигуристов Льва Лазарева и Вероники Яметовой, заявил, что спортсменам невозможно использовать даже разрешенную фармакологию из-за современных антидопинговых правил.

Источник: Sport24

— Вы сказали в начале нашего разговора, что современный спорт гораздо более затратен во всех отношениях, нежели был раньше. Это требует какой-то разрешенной фармакологической подпитки?

— Так ведь даже нынешняя жизнь обычного человека нуждается в подпитке. Приходится принимать какие-то витамины, ту же аскорбинку. Другой вопрос, что нынешняя допинг-система вообще не позволяет ни мази, ни капли. Те же пищевые добавки ты должен 50 раз проверить. Если есть хоть какие-то сомнения, спортсмен обязан позвонить врачу.

— Допускаете, что какая-то из ваших подопечных может бездумно принять таблетку ради того, чтобы похудеть?

— Сейчас для спортсменов проводится множество семинаров, так что все они с юниорского возраста прекрасно осведомлены, что можно, а что нельзя. Я всегда говорю своим: любые попытки искусственно помочь своему организму не принесут никакой пользы. Хочешь похудеть — делай это естественным путем, — цитирует Давыдова RT.