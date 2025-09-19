Давыдов: «Нынешняя допинг-система вообще не позволяет ни мази, ни капли. Пищевые добавки должен 50 раз проверить»

— Так ведь даже нынешняя жизнь обычного человека нуждается в подпитке. Приходится принимать какие-то витамины, ту же аскорбинку. Другой вопрос, что нынешняя допинг-система вообще не позволяет ни мази, ни капли. Те же пищевые добавки ты должен 50 раз проверить. Если есть хоть какие-то сомнения, спортсмен обязан позвонить врачу.