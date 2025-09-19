Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Траньков: отрыв Петросян от соперниц ни о чём не говорит, расслабляться рано

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал итоги короткой программы у женщин в отборочных соревнованиях к Играм-2026.

Источник: Metaratings.ru

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал итоги короткой программы у женщин в отборочных соревнованиях к Играм-2026.

По итогам короткой программы лидирует россиянка Аделия Петросян, набравшая 68,72 балла. Следом за ней располагается представительница Грузии Анастасия Губанова, у которой 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

"Итоги закономерные, не ожидал другого расклада. Аделия в последние три сезона каталась на очень высоком уровне. Надеюсь, доминация наших спортсменов останется, несмотря на пропуск мировых соревнований.

Отрыв Петросян от соперниц ни о чём не говорит, расслабляться рано. Мы знаем, что у Луны высокий рейтинг, её любят судьи. Губанова тоже стала звездой в Европе. С ними нужно считаться. Тем интереснее будет произвольная программа", — сказал Траньков Metaratings.ru.

Отборочный турнир Skate to Milano проходит в Пекине с 19 по 21 сентября. Зимняя Олимпиада состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля 2026 года.