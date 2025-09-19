Стало известно, почему в России за сутки до старта сменился вещатель отбора на Олимпиаду

Как это обычно бывает, дьявол кроется в мелочах, в нашем случае финансовых. Думаем, что в ISU прекрасно знают, что «Матч ТВ» активно и успешно работает со многими международными правообладателями и никаких «санкций» на канал не наложено. Но раз вы хотите показать ваших спортсменов, заплатите больше. Это хорошо знакомая нам история, которая, как знают наши уважаемые партнёры, с нами не работает. Увы, в ISU этого не знали, — повторюсь, фигурное катание не так часто появляется в нашем эфире.