Нормально! Петросян справилась с давлением и обошла сразу двух чемпионок Европы

Губанова в целом неплохо исполнила короткую программу. Видно было, что к сезону она подготовилась, а ради Олимпиады ей после провала на чемпионате мира в Бостоне кровь из носу нужно было выдать свой максимум. Почти получилось — ошибка была лишь на лутце — та же самая Q, что и у Петросян. Да ещё и к концу программы Настя, похоже, подустала и смазала комбинированное вращение со сменой ноги и дорожку шагов: второй и третий уровень соответственно.