Иностранцы оставили восхищенные комментарии под видео проката Петросян

Иностранцы в комментариях под видео восхитились короткой программой Петросян.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Видео выступления российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе квалификационного турнира на Олимпийские игры 2026 года набрало просмотров и позитивных комментариев от пользователей YouTube в разы больше, чем ролики с участием других спортсменов.

В пятницу 18-летняя россиянка, которая впервые выступала на международной арене на взрослом уровне, стала первой в короткой программе, набрав 68,72 балла. Произвольную программу спортсменки представят в субботу. В женском одиночном катании разыгрываются пять квот на Игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые пройдут 6—22 февраля.

Видео выступления двукратной чемпионки России на официальном канале Международного союза конькобежцев (ISU) за два часа набрало около семи тысяч просмотров, тогда как ролики с участием остальных конкурсантов — по несколько сотен. Пользователи оставили более трехсот комментариев на многих языках мира, в которых поддержали дебютантку и восхитились ее катанием.

Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию проходит в Пекине 19—21 сентября. Помимо Петросян, в нем примет участие россиянин Петр Гуменник (второй стартовый номер в короткой программе). Они выступают в нейтральном статусе, в танцах на льду и парном катании россияне не были допущены.