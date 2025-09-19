Медведева о ринопластике: «Мой нос мне никогда не нравился. Теперь наслаждаюсь своей внешностью»

"Вообще, история с моим носом достаточно короткая. Нос мой мне никогда не нравился — собственно, можете посмотреть старые фотографии до и после. Можете сами посудить, как лучше — если вам так хочется. Но самый большой сдвиг в направлении того, что, наверное, мне надо с этим что-то делать, случился после того, как я в Канаде столкнулась с девочкой.
В итоге выяснилось, что у меня искривилась перегородка. Я знаю, что вы скажете: «Ой, да все вообще оправдывают свои ринопластики перегородкой!» Да, действительно, я нашла себе отговорку, я нашла себе оправдание: у меня искривлена перегородка, и можно сделать что? Навести красоту! И красиво, и полезно.
И вот теперь я наслаждаюсь своей внешностью. И это круто, когда ты нравишься самой себе в зеркале — это плюс сто к уверенности, поверьте.
Почему я решила откровенно об этом рассказать? Во-первых, я никогда не скрывала этого — меня просто никто не спрашивал за эти пять лет. Никто ни разу меня не спросил: «Жень, делала нос?» Поэтому мне не приходилось отвечать.
Ну, а почему решила рассказать — потому что я считаю, что в моем случае это достаточно глупо скрывать, потому что разница, ну правда, очевидна. Кому надо — уже все всё давным-давно заметили, обсудили и уже успокоились. Поэтому вот так вот я решила соткровенничать", — рассказала Медведева на своем ютуб-канале.
«И здоровье поправила, и красоту навела». Медведева впервые рассказала про пластику носа.