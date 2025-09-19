Медведева о ринопластике: «Мой нос мне никогда не нравился. Теперь наслаждаюсь своей внешностью»

"Вообще, история с моим носом достаточно короткая. Нос мой мне никогда не нравился — собственно, можете посмотреть старые фотографии до и после. Можете сами посудить, как лучше — если вам так хочется. Но самый большой сдвиг в направлении того, что, наверное, мне надо с этим что-то делать, случился после того, как я в Канаде столкнулась с девочкой.