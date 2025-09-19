Медведева о хейте: «Относитесь бережнее к ментальному здоровью спортсменов. 150 раз подумайте, какой осадок может ваш комментарий может оставить»

И немного странно рассуждать: такой вес, не такой вес, правильный, неправильный… Каждый спорт имеет свои требования — точно так же, как и моделинг; точно так же, как и та самая тяжелая атлетика, про которую я только что говорила; точно так же, как и плавание, бег и, конечно же, наше любимое фигурное катание.
Поэтому, пожалуйста, относитесь бережнее к своему здоровью и к ментальному здоровью спортсменов, если вдруг вы решаете оставить какой-либо комментарий. 150 раз подумайте, какой осадок он сможет оставить у девочки, которая это прочитает.
И конечно же, занимайтесь спортом, чтобы быть здоровыми, красивыми, подтянутыми и, если вдруг вы хотите, худыми!" — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева на своем ютуб-канале.