Стала известна заявка контента Петросян на произвольную программу в олимпийском отборе

Опубликован лист заявок контента фигуристок на произвольную программу в женском одиночном катании на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano в Пекине.

Источник: Чемпионат.com

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила каскады тройной лутц — двойной тулуп, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель — секвенция и тройной флип — тройной тулуп, а также тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов и тройной флип.

Стоит отметить, что в заявке Петросян нет элементов ультра-си — четверных прыжков и тройного акселя.

Произвольная программа среди женщин пройдёт сегодня, 20 сентября, её начало запланировано на 12:15 мск. После короткой программы Аделия Петросян лидирует с результатом 68,72 балла.