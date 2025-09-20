Гуменник с ноги ворвался на олимпийский отбор! Наш парень — с результатом уровня топ-4 ЧМ

«Справился, сделал все элементы. Нет предела совершенству, но огромный молодец для первого официального, ещё и международного старта в сезоне и такого давления. Просто прекрасный прокат. Мы хотим, чтобы он боролся за самые высокие места, с самыми топовыми спортсменами. Чуть-чуть была потеря на вращении, немного не хватило на скорости в бедуинском прыжке, и волчок со сменой ноги был не на большие плюсы — получил совсем маленькие надбавки. Для борьбы с самыми топовыми спортсменами не хочется терять нигде. Я бы хотел увидеть за такой прокат где-то 98 баллов, но мы всё понимаем».