Дюамель назвала правильным решение ISU по допуску россиян: «Все справедливо»

«Я думаю, что они установили хорошие правила и следовали им. Поэтому считаю, что решение правильное: мы видим, что был создан прецедент, они ему следовали и выбрали тех, кто подходил под критерии. Так что в данном случае, как по мне, все справедливо», — приводит слова Дюамель ТАСС.