Дюамель назвала правильным решение ISU по допуску россиян: «Все справедливо»

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира из Канады Меган Дюамель считает правильным и справедливым решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов до участия в олимпийском отборе только в индивидуальных соревнованиях.

Источник: Getty Images

В олимпийском отборочно турнире, который проходит с 19 по 21 сентября в Пекине, принимают участие двое российских фигуристов — Аделия Петросян и Петр Гуменник, лидирующие после коротких программ.

«Я думаю, что они установили хорошие правила и следовали им. Поэтому считаю, что решение правильное: мы видим, что был создан прецедент, они ему следовали и выбрали тех, кто подходил под критерии. Так что в данном случае, как по мне, все справедливо», — приводит слова Дюамель ТАСС.

Напомним, ISU отказал в нейтральном статусе российским парам и танцевальным дуэтам.