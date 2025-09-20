Дюамель назвала правильным решение ISU по допуску россиян: «Все справедливо»

В олимпийском отборочно турнире, который проходит с 19 по 21 сентября в Пекине, принимают участие двое российских фигуристов — Аделия Петросян и Петр Гуменник, лидирующие после коротких программ.
«Я думаю, что они установили хорошие правила и следовали им. Поэтому считаю, что решение правильное: мы видим, что был создан прецедент, они ему следовали и выбрали тех, кто подходил под критерии. Так что в данном случае, как по мне, все справедливо», — приводит слова Дюамель ТАСС.
Напомним, ISU отказал в нейтральном статусе российским парам и танцевальным дуэтам.