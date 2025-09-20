Украинского фигуриста обокрали после выступления в отборе на Олимпиаду

«Сегодня кто-то порвал мой пакет с игрушками и украл все, что мне выбросили на лед. Они лежали в раздевалке, доступ к которой есть только у фигуристов.



Я знаю, что мы не являемся друзьями с некоторыми людьми здесь, но я лично никогда не говорил ничего плохого в адрес кого-то.



Это совершенно неуважительно, спортсмены на международной арене не могут демонстрировать подобное поведение», — написал Марсак.