Украинского фигуриста обокрали после выступления в отборе на Олимпиаду

Украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал о краже его вещей после выступления с короткой программой в квалификации к Олимпиаде.

Источник: Getty Images

Марсак по итогам прокатов занял 6-е место (72,33 балла). Выиграл единственный россиянин Петр Гуменник (93,80).

«Сегодня кто-то порвал мой пакет с игрушками и украл все, что мне выбросили на лед. Они лежали в раздевалке, доступ к которой есть только у фигуристов.

Я знаю, что мы не являемся друзьями с некоторыми людьми здесь, но я лично никогда не говорил ничего плохого в адрес кого-то.

Это совершенно неуважительно, спортсмены на международной арене не могут демонстрировать подобное поведение», — написал Марсак.