Аделия Петросян завоевала путевку на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 cентября сообщил, что на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо россияне смогут выступить на тех же условиях, что и в Париже-2024 — в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Проверку всех отобравшихся на Игры россиян на соответствие критериям допуска снова будет проводить специальная комиссия (AINERP), которая решит, кто получит приглашения на Игры.