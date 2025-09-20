Аделия Петросян завоевала путевку на Олимпиаду

Российская фигуристка Аделия Петросян победила в соревнованиях одиночниц на отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года, который проходит в Пекине.
В сумме за короткую и произвольную программы 18-летняя россиянка получила 209,63 балла.
Путевки на Игры-2026 завоевали пять лучших фигуристок. Второе место заняла уроженка Тольятти и чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова, которая представляет Грузию (206,23), третьей стала чемпионка Европы-2024 и двукратный призер чемпионатов мира Луна Хендрикс из Бельгии (204,96), четвертой — Виктория Сафонова из Белоруссии (181,91), пятой — китаянка Жуйян Чжан (179,76).
Петросян — двукратная чемпионка России, трижды побеждала в финале Кубка России. Российские фигуристы впервые с 2022 года принимают участие в международном турнире.
Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил к участию в отборе российские танцевальные дуэты и спортивные пары. У мужчин за путевку на Игры борется Петр Гуменник.
Международный олимпийский комитет (МОК) 19 cентября сообщил, что на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо россияне смогут выступить на тех же условиях, что и в Париже-2024 — в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Проверку всех отобравшихся на Игры россиян на соответствие критериям допуска снова будет проводить специальная комиссия (AINERP), которая решит, кто получит приглашения на Игры.