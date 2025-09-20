Губерниев: Петросян — большая молодец! На Олимпиаде будет бороться за самые высокие места

«Аделия — молодец! Было понятно, что она идёт путём надёжности, не стала сильно усложнять программу и сделала всё блестяще. Мы ждали, что она попадёт на Олимпиаду, Аделия это и сделала. Будет бороться за самые высокие места. Большая молодец и умничка!



Проявила волю, выдержку и хладнокровие, хотя и волновалась, это было заметно. Будем в неё верить и дальше, как и в Гуменника, который тоже, надеюсь, попадёт. А за оценки я не волнуюсь, потому что оба хорошо готовы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.