Губерниев: Петросян — большая молодец! На Олимпиаде будет бороться за самые высокие места

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российской фигуристки Аделии Петросян на предолимпийском квалификационном турнире в Пекине.

Источник: Чемпионат.com

«Аделия — молодец! Было понятно, что она идёт путём надёжности, не стала сильно усложнять программу и сделала всё блестяще. Мы ждали, что она попадёт на Олимпиаду, Аделия это и сделала. Будет бороться за самые высокие места. Большая молодец и умничка!

Проявила волю, выдержку и хладнокровие, хотя и волновалась, это было заметно. Будем в неё верить и дальше, как и в Гуменника, который тоже, надеюсь, попадёт. А за оценки я не волнуюсь, потому что оба хорошо готовы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

За своё выступление Аделия Петросян получила 209,63 балла. Второе место заняла ранее выступавшая за Россию представительница Грузии Анастасия Губанова (206,23). Тройку призёров замкнула Луна Хендрикс из Бельгии (204,96).