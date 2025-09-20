Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идет за золотом Олимпийских игр

К тому же серьёзные конкурентки — чемпионки Европы Анастасия Губанова и Луна Хендрикс — остановились всего в нескольких баллах от россиянки. Например, бельгийка проиграла меньше двух баллов, а грузинка — вообще 0,64 балла. Безусловно, это накладывало на Аделию ещё больше ответственности. Титулованные соперницы дышали в спину и буквально показывали, что каждая ошибка в произвольной программе будет стоить очень-очень дорого. С другой стороны, если Петросян действительно хочет иметь большое будущее в мировом фигурном катании и рассчитывает на победу на Олимпийских играх, разве такие ситуации, наоборот, не должны закалять дух атлета? Ведь, как кажется, именно они являются и будут являться показателями настоящего успеха фигуристки в будущем. Так что Аделия как большая спортсменка должна была всё свалившееся на её плечи выдержать с гордо поднятой головой. И этим самым показать не только себе, но и судьям, кто по-настоящему достоин занимать первые места на всех стартах мира.