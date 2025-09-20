Вайцеховская высказалась о выступлении Гуменника в короткой программе на турнире в Пекине

Неслучайно накануне я написала, что Гуменнику в определённом смысле проще, чем Петросян: нет риска, что за оставшиеся до Игр месяцы у него изменятся параметры тела, не нужно восстанавливать прыжки — все они довольно уверенно смотрятся уже сейчас. Если брать за ориентир короткую мужчин на мартовском чемпионате мира, Гуменник был бы там вторым по сложности контента. Но это, пожалуй, единственный показатель, который абсолютно объективно отражает техническую реальность на мужском льду.