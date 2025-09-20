Глейхенгауз — о платке в КП Гуменника: думал, что хана идее, будет только костюм

Я потом ещё очень долго пытался объяснить нашей федерации, что этот платок будет не на руке, на пальчике, что считается дедакшеном. Во-первых, это запрещено. Когда он его в конце, по-моему, кинул или что-то, ну это просто… Мне сказали: мы ему запретили. Я думаю: как запретили? Такая идея, мы же вроде с Вероникой всё обсудили, что это должно быть вшито в костюм, часть костюма, тогда это не наказывается, можно использовать как фишку и находку. Сюда ехал уже с мыслью: ну всё, хана идее, платка не будет, будет только костюм. Думаю: ну ладно, главное, чтобы отобрался, — может, к Олимпиаде уже разберёмся«, — сказал Глейхенгауз в эфире “Okko Спорт”.