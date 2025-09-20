Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трусова: давно приняла то, что не достигла того, чего хотела

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) высказалась насчёт неудач в карьерах спортсменов.

Источник: Чемпионат.com

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) высказалась насчёт неудач в карьерах спортсменов.

«Я давно приняла то, что не достигла того, чего хотела. Я рада, что у меня была такая карьера. Я абсолютно спокойно могу разговаривать об этом, и однозначно это не имеет такого значения, как имело в моменте», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Александра Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта. Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.