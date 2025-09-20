Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трусова: сын ночью не спит, поэтому я не сплю никогда

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) рассказала о режиме сына и помощи мужа с ребёнком.

Источник: Чемпионат.com

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) рассказала о режиме сына и помощи мужа с ребёнком.

«Сейчас Миша прекрасно спит днём, даёт мне делать все мои дела, но ночью он не спит. Поэтому я не сплю никогда. Как помогает супруг? Он старается всегда, помогает, когда есть возможность, так как у него тренировок сейчас больше, чем у меня. Поэтому, где он не может, я занимаюсь с ребёнком. В другом случае, когда у меня мероприятие, как сейчас, — он сидит дома с ребёнком», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Фигуристка провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта. Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.