Трусова: я уже никогда не смогу жить без спорта

«Я считаю, что очень важно, и я почти сразу начала заниматься. На девятый день я вышла на лёд. Вот поэтому я считаю, что спортом обязательно нужно заниматься. Каждому своё однозначно в меру своих сил, но это очень помогает. Так как я спортсменка, то вообще, если я долго не занимаюсь спортом, у меня начинает болеть всё тело. И, к сожалению или к счастью, я уже никогда не смогу жить без спорта», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.