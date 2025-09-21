Россия сносит запрет: ученица Тутберидзе едет на Олимпиаду

Процентов на 50−55% был забит пекинский Государственный дворец спорта, чтобы увидеть победу нашей чемпионки. Для Китая это шикарный показатель. Фигурное катание тут смотрят и любят, в том числе и российское. Журналисты встречали на арене китайских болельщиц-фанаток нашего Петра Гуменника, а поддерживающих Аделию Петросян — и того больше. Кроме того, даже менее медийные Алина Горбачева (наша запасная на этом турнире) и ее тренер Софья Федченко, пришедшие на трибуны ближе к последней разминке девушек, получили внушительную порцию внимания в коридорах арены.