Россия сносит запрет: ученица Тутберидзе едет на Олимпиаду

Аделия Петросян уверенно выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры 2026 года в Милане. РИА Новости Спорт рассказывает, как двукратная чемпионка России показал миру, кто же на самом деле сильнейший в мировом фигурном катании.
Главный враг очень близко
Процентов на 50−55% был забит пекинский Государственный дворец спорта, чтобы увидеть победу нашей чемпионки. Для Китая это шикарный показатель. Фигурное катание тут смотрят и любят, в том числе и российское. Журналисты встречали на арене китайских болельщиц-фанаток нашего Петра Гуменника, а поддерживающих Аделию Петросян — и того больше. Кроме того, даже менее медийные Алина Горбачева (наша запасная на этом турнире) и ее тренер Софья Федченко, пришедшие на трибуны ближе к последней разминке девушек, получили внушительную порцию внимания в коридорах арены.
Но глобальной китайской аудитории больше интересны другие конькобежные виды спорта. Даже теннис привлекает больше внимания. По крайней мере, афиш «тысячника» и «пятисотовика» (кстати, с россиянами — Даниилом Медведевым, Миррой Андреевой и Андреем Рублевым) в Пекине больше, чем фигурной олимпийской квалификации.
Но даже при таких вводных тысячи 3−4 человек на ледовую арену прибыли. Возможно, кто-то из них перекочевал из проходившего через дорогу концерта какой-то местной поп-звезды.
Атмосфера перед произвольной программой у девушек была напряженной. Предстартовые тренировки обещали убедительную победу Аделии, но самый главный враг — в голове. Шестиминутная раскатка показала, что россиянка волнуется. Для нее этот старт — первый международный на взрослом уровне. И сходу — битва за единственную олимпийскую квоту.
«Россия» произносить запретили
В похожих обстоятельствах ментально надламывались многие сильные фигуристы. Вспомнить хотя бы четырехкратного чемпиона России в мужском одиночном Максима Ковтуна. Чемпионат мира 2013 в канадском Лондоне, где выступавший доселе по юниорам Максим должен был завоевать дополнительные путевки для России на домашние Игры в Сочи, обернулся полной катастрофой. Что было после — все прекрасно помнят. Вряд ли от такого удара можно полностью оправиться.
Поэтому даже если у Аделии и правда слегка тряслись коленки, это максимально естественно и объяснимо. Жесткие правила допуска, нейтральный статус, из-за которого анонсер, объявлявший ее на шестиминутке, даже не назвал ее чемпионкой России (только двукратной чемпионкой какой-то «страны» без названия), и опытные соперницы рядом в лице двух чемпионок Европы Луны Хендрикс из Бельгии и представляющей Грузию Анастасии Губановой вкупе с гигантским грузом ответственности тяжело даются всем без исключения.
Но она справилась. Даже несмотря на то, что вышедшая по очереди третьей с конца Хендрикс перевалила за 200 баллов (серьезная величина в мире тройных прыжков), катаясь с явной эмоциональной скованностью, а Губанова и вовсе получила баллы, близкие к личному рекорду — 206,23.
Аделия допустила в прокате лишь одну маленькую помарку — тройной сальхов без четкого выезда. Учитывая обстоятельства, мелочь несусветная, но кто ж знает, как будут придираться судьи к нейтральным спортсменам, если получат повод?
Но на табло зажглись 140,91 балла за произвольную, в сумме — 209,63. Крайне убедительная победа. В самом начале сезона, в отсутствии международного рейтинга, после более чем трехлетнего отстранения россиян.
Выходит, судейский мир готов принимать нас обратно? Не выталкивают наших спортсменов пинками, не душат цензурой. Хотя нет, все же душат — правда, смехом. На церемонии награждения, которая не предвещала никаких эксцессов (милые объятия на пьедестале Аделии, Луны и Анастасии, круг почета — все буднично), вдруг произошел смешной казус. "В честь победителя звучит гимн! — отрапортовал анонсер.
И включилась музыка. Спросите, какая? А ответить вам нечего. Что это за музыка, не понял никто — ни журналисты, ни болельщики на трибунах, ни оргкомитет, ни представители ISU. «Мы выясняем. Это какая-то новая музыка. Есть у нас разные версии…», — сообщили с улыбками сотрудники пресс-службы союза и удалились уточнять. Пока ответ не получен.
Но это, конечно, не какой-то скандал или намеренный вред Аделии. Гимн России все равно включить не могли, а в остальном — какая разница?
Петросян едет на Олимпиаду с полной уверенностью в своих силах и в своих потенциальных баллах — при наличии чистых четверных они уже гарантированно будут очень высокими. А ISU, кажется, совершенно не против, чтобы россияне соревновались. Даже олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель, ранее ядом брызжавшая в адрес российского фигурного катания, не только согласилась пообщаться с корреспондентом РИА Новости, но еще и дала духоподъемный комментарий о правильности допуска наших в нейтральном статусе.
Кажется, что-то грядет. После сегодняшнего дня уверенность в этом значительно возросла.