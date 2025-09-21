Двукратный чемпион Беларуси не смог квалифицироваться на Олимпиаду-2026 в Милан

Квалификацию на ОИ-2026 получат фигуристы, вошедшие в топ-5 на турнире в китайской столице. Отметим, что в женском одиночном катании на Олимпиаду успешно отобралась белоруска Виктория Сафонова. Она заняла итоговое четвёртое место.