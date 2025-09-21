Ричмонд
Двукратный чемпион Беларуси не смог квалифицироваться на Олимпиаду-2026 в Милан

22-летний белорусский фигурист Евгений Пузанов не сумел отобраться на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

Источник: Mattia Ozbot/Getty Images

22-летний белорусский фигурист Евгений Пузанов не сумел отобраться на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). На квалификационном турнире в Пекине (Китай) Пузанов получил 185,15 балла и уже находится вне топ-5 промежуточных результатов.

Квалификацию на ОИ-2026 получат фигуристы, вошедшие в топ-5 на турнире в китайской столице. Отметим, что в женском одиночном катании на Олимпиаду успешно отобралась белоруска Виктория Сафонова. Она заняла итоговое четвёртое место.

Лидером после короткой программы является российский фигурист Пётр Гуменник (93,80 балла). Он выступит в произвольной под последним стартовым номером.