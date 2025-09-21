Ричмонд
В Госдуме высоко оценили успехи Петросян и Гуменника

Хамитов: никакие барьеры и ограничения не могут остановить российский спорт.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Никакие искусственные барьеры и ограничения не способны остановить российский спорт, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди»), комментируя успехи российских фигуристов.

Петр Гуменник в воскресенье в Пекине выиграл олимпийский отборочный турнир, завоевав право выступить на Играх-2026. Днем ранее такого же успеха в женском одиночной катании добилась Аделия Петросян. Российские одиночники выступали в нейтральном статусе, в танцах на льду и парном катании россияне не были допущены.

«Сегодня наши фигуристы — и Аделия Петросян, и Пётр Гуменник — наглядно доказали: никакие искусственные барьеры и ограничения не способны остановить российский спорт», — сказал Хамитов.

Он поздравил Гуменника с заслуженной победой и завоеванием олимпийской лицензии, а также отметил, что даже в условиях давления и нейтрального статуса российские фигуристы выходят на лёд и побеждают, заставляя мир аплодировать их мастерству.

«Россия была и остаётся великой спортивной державой. Уверен, на Олимпиаде в Милане наши фигуристы подтвердят это ещё раз», — добавил парламентарий.