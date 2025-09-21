Дегтярев поздравил Гуменника с завоеванием олимпийской квоты

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поздравил фигуриста Петра Гуменника с завоеванием олимпийской квоты и назвал его выступление в Пекине примером высочайшего спортивного мастерства.
Гуменник в воскресенье завоевал право выступить на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Россиянин выиграл отборочный турнир в Пекине, набрав в сумме 262,82 балла.
«Российский фигурист Петр Гуменник продемонстрировал высочайший уровень подготовки и уверенно завоевал олимпийскую путевку. Его выступление в Пекине стало примером высочайшего спортивного мастерства: четыре чисто исполненных четверных прыжка и уверенная работа в прокате принесли заслуженную победу. Важно, что в мужском одиночном катании Россия вновь будет представлена сильным спортсменом, способным бороться за высокие места на Олимпийских играх», — цитирует Дегтярева официальный Telegram-канале Минспорта.
«Ранее отбор прошла Аделия Петросян, и теперь у нас есть два лидера, которые будут защищать честь отечественной школы фигурного катания на Олимпиаде», — добавил министр спорта.
Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию проходил в Пекине