Есть вторая путевка на Олимпиаду в фигурке! Гуменник выиграл отборочный турнир в Пекине

Фигурное катание. Олимпийский отборочный турнир
Мужчины. Произвольная программа
1. Петр Гуменник (Россия) — 169,02.
2. Ким Ген Хем (Корея) — 153,91.
3. Ли Юйсян (Тайвань) — 146,67.
Итоговый результат
1. Петр Гуменник (Россия) — 262,82 (93,80+169,02).
2. Ким Ген Хем (Корея) — 228,60 (74,69+153,91).
3. Донован Каррильо (Мексика) — 222,36 (84,97+137,39).
Российский фигурист Петр Гуменник стал победителем олимпийского отборочного турнира в Пекине и получил именную лицензию на Игры-2026. Он выступит в Италии вместе с Аделией Петросян, также завоевавшей путевку накануне.
Пять четверных и золото
Гуменник закрывал последнюю разминку, поскольку великолепно выступил накануне. Россиянин занимал промежуточное первое место после короткой программы (93,80) с отрывом в девять баллов от ближайшего преследователя — мексиканца Донована Каррильо.
В воскресенье прокат у Петра получился не таким идеальным, как в субботу. Фигурист чисто исполнил четверные флип и риттбергер, два квад-сальхова в разных комбинациях, а также триксель.
При этом Гуменник дважды ошибся на лутцах: на четверном совершил степ-аут, а на тройном коснулся руками льда и не смог исполнить каскад. Однако техника и качество остальных элементов (дорожка четвертого уровня и вращение третьего) обеспечили ему высокий результат.
«Была такая сложнейшая программа, он большой молодец. Они пошли прямо на все сложнейшие элементы. Молодцы! Вся страна за него болела. Все звонят, переживают. Я даже всплакнула. Поздравляю Петра и его тренера с этим результатом», — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова «СЭ» сразу после выступления россиянина.
Судьи оценили прокат в 169,02 балла, а суммарно за две программы Гуменник набрал 262,82 — и стал недосягаем для конкурентов.
Как откатали программу соперники
Второе место занял кореец Ким Ген Хем (228,60), а Каррильо опустился на третью строчку (222,36).
Мексиканец наошибался больше всех: сорвал каскад и несколько раз неудачно приземлил прыжки. Как результат, всего 137,39 за произвольную и 222,36 в сумме.
Неудачей Донована воспользовался Ким Ген Хем, сделавший ставку на чистый прокат. Он исполнил всего один квад, за который даже не получил надбавок. При этом с остальными элементами проблем не возникло, а вращения судьи оценили на четвертый уровень. Итог — 153,91 за произвольную и 228,60 в сумме.
Помимо призеров, путевку на Олимпиаду-2026 себе обеспечили украинец Кирилл Марсак (217,57) и представитель Тайваня Ли Юйсян (216,98), которые заняли соответственно четвертое и пятое места.
Марсак допустил несколько «бабочек», но отметился каскадом четверной сальхов-тройной тулуп. «Катался мощно», — сказала чемпионка мира Елизавета Туктамышева в эфире Okko, комментируя выступление украинца.