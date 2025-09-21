Есть вторая путевка на Олимпиаду в фигурке! Гуменник выиграл отборочный турнир в Пекине

Неудачей Донована воспользовался Ким Ген Хем, сделавший ставку на чистый прокат. Он исполнил всего один квад, за который даже не получил надбавок. При этом с остальными элементами проблем не возникло, а вращения судьи оценили на четвертый уровень. Итог — 153,91 за произвольную и 228,60 в сумме.