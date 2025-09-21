ISU: Гуменник катался с силой и страстью, и теперь он настроился на Олимпиаду в Милане

Пётр Гуменник завоевал именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Ученик Вероники Дайнеко выиграл олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 262,82 балла. Спортсмен вошёл в пятёрку лучших фигуристов по итогам турнира, что обеспечивает ему возможность участвовать в Олимпийских играх в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года.