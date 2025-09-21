Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ISU: Гуменник катался с силой и страстью, и теперь он настроился на Олимпиаду в Милане

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на победу российского фигуриста Петра Гуменника на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

Источник: Чемпионат.com

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на победу российского фигуриста Петра Гуменника на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Пётр Гуменник катался на коньках с силой, страстью и точностью, и теперь он настроился на Олимпийские игры — 2026 в Милане», — говорится в заявлении пресс-службы ISU.

Пётр Гуменник завоевал именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Ученик Вероники Дайнеко выиграл олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 262,82 балла. Спортсмен вошёл в пятёрку лучших фигуристов по итогам турнира, что обеспечивает ему возможность участвовать в Олимпийских играх в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года.