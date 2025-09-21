Ричмонд
Коган поздравил Петросян и Гуменника с победой в отборе на Олимпиаду

Коган: Петросян и Гуменник показали достойное катание на отборочном турнире ОИ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник показали достойное катание на олимпийском отборочном турнире в Пекине, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

В воскресенье Гуменник завоевал путевку на Олимпиаду 2026 года в Италии, выиграв отборочный турнир в столице Китая. Днем ранее победу в женских квалификационных соревнованиях одержала Петросян.

«Поздравляем наших ребят Аделию и Петра, их тренеров, всех, кто с ними работал! Наши фигуристы показали достойное катание на отборочном турнире в Пекине. Выступать после перерыва в международных стартах было непросто, но они молодцы, справились! Первый шаг сделан, готовимся, работаем дальше», — цитирует Когана официальный Telegram-канал ФФККР.

Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию проходил в Пекине 19—21 сентября. Российские одиночники выступили в нейтральном статусе. В танцах на льду и парном катании россияне не были допущены.