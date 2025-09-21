Сихарулидзе — о Петросян и Гуменнике: уверен, они смогут и на ОИ показать лучшие прокаты

Несмотря на обстоятельства, ребята проявили свои сильные качества, характер! Хотел бы также поблагодарить всех, кто работал с фигуристами, всех любителей фигурного катания, всех, кто поддерживал нас! Поверьте, мы это ощущали и это важно!