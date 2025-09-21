Ричмонд
Дмитрий Губерниев: дай бог, чтобы Гуменник и Петросян боролись за олимпийские медали

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине.

Источник: Чемпионат.com

«Пётр показал максимум и выиграл красиво. Он сделал несколько блестящих четверных, не стал упрощать программу и сделал всё сложно, надёжно и красиво. Надеюсь, Петросян и Гуменник пройдут специальную проверку МОК, которая была ещё перед Парижем. Дай бог, чтобы всё было хорошо, поехали и боролись за медали», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.